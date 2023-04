Real Madrid gegen R. Valladolid ab 16.15 Uhr LIVE

Nach dem 2:1-Erfolg Barcelonas im Clasico gegen Real scheint die Meisterschaft in Spanien entschieden zu sein. Die Madrilenen haben in der Tabelle nun satte 12 Punkte Rückstand auf die Katalanen. Gegen Barca geht es auch am Mittwoch in der Copa del Rey um den Finaleinzug. Auswärts im Camp Nou müssen die Königlichen eine 0:1-Pleite aus dem Hinspiel aufholen.