Steiermark: Mann (74) bei Verkehrsunfall gestorben

EIn tragischer Unfall hat sich am Freitag in Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz) in der Steiermark ereignet: In den Morgenstunden krachten ein Autofahrer und ein Lkw-Lenker zusammen. Bei der Kollision erlitt der Pkw-Lenker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb.