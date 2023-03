Auto blieb bei 25 Steirern für 1 Monat in Garage

„Als ich nach Ligist gezogen bin, hab ich die Erfahrung gemacht, dass ich auf das Auto nicht verzichten kann.“ Über 30 Jahre hat Gudrun Leutschacher in Graz gewohnt und fast ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Seit sie seit sieben Jahren in Ligist wohnt, ist das die Ausnahme. So wie ihr geht es vielen Bewohnern am Land: Busse kommen nur alle heiligen Zeiten, Zugstationen liegen weit entfernt, Fahrgemeinschaften sind aufwendig - das Auto scheint für viele die einzige Möglichkeit von A nach B zu kommen.