„Salzburg hat beim Klimaschutz versagt“

Die Politik hat viel versprochen, aber zu wenig umgesetzt. Die Anstrengungen reichen bei weitem noch nicht aus.“ Erwin Mayer lässt an den Salzburger Maßnahmen für mehr Klimaschutz kein gutes Haar. Der Sprecher von „Klimaneutral“, einem Zusammenschluss mehrerer Initiativen, betont: „Die CO2-Emissionen sind in Salzburg seit 1990 um zwölf Prozent angestiegen.“ Das ist der drittschlechteste Wert in ganz Österreich – laut „Klimaneutral“ schaut es nur in Tirol und im Burgenland noch düsterer aus.