Eigenheim bleibt Fundament der NÖ-Wohnbaupolitik

Ansprechperson für Senioren

In dieselbe Richtung geht die Initiative „Begleitetes Wohnen“ mit einem Betreuungspaket für Senioren. Für die älteren Bewohner soll in gemeinschaftlichen Bauten eine Ansprechperson vor Ort zur Verfügung stehen, die bei behördlichen Tätigkeiten oder bei organisatorischen Hilfeleistungen zur Verfügung steht. Auch das „Begleitete Wohnen“ soll verstärkt, wie Sanierungen, primär in den Ortskernen realisiert werden. „Damit wird der gesellschaftliche Austausch der älteren Generation gefördert und zugleich der potenziell eingeschränkten Mobilität Rechnung getragen“, so Teschl-Hofmeister.