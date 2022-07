„Ja“ zum Wohnen in Omas Haus, „Nein“ zu Cannabis

„Krone“: Frau Staatssekretärin, eines Ihrer obersten Ziele ist es, das Wohnen für Junge leistbarer zu machen. Wie ist die Lage diesbezüglich in Niederösterreich?

Claudia Plakolm: Klar ist, dass sich junge Leute etwas aufbauen wollen und das im Moment kaum geht. Es gibt hier ein paar Schrauben, an denen man politisch drehen kann. Auf Bundesebene setze ich mich deshalb dafür ein, dass die staatlichen Nebengebühren auf das erste Eigenheim gesenkt werden. Das betrifft die Grunderwerbssteuer und diverse Eintragungsgebühren. Auf Landesebene wurde mit dem Projekt Junges Wohnen viel geleistet. Aufholbedarf besteht in allen Bundesländern aber noch beim Thema Sanierung.