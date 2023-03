Wertvolle Einzelstücke bei Schmuckraub erbeutet

Die Spuren der Verwüstung nach dem Blitz-Coup beim Juwelier Güley in Kufstein sind kaum beseitigt, da gab es in der Nacht auf Mittwoch in der Tiroler Festungsstadt auch für Goldschmiedin Eva Sprenger ein böses Erwachen. Zwei unbekannte Männer brachen kurz vor 3.30 Uhr bei ihrem Schmuckgeschäft am Arkadenplatz die Eingangstüre auf und räumten die Auslagen leer. Die Einbrecher dürften Profis gewesen sein. „Gestohlen wurden vorwiegend wertvolle Schmuckstücke“, erklärt die Ladenbesitzerin.