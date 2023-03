Russin (13) schreibt emotionalen Brief an Vater

Zwei Jahre Straflager wegen Kritik an „Militäroperation“

In sozialen Medien hatte Moskaljow senior sich gegen Russlands Krieg in der Ukraine geäußert. Weil er sich nach einer Geldstrafe erneut gegen die „Militäroperation“ des Kreml ausgesprochen hatte, wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen „Diffamierung der Streitkräfte“ eingeleitet und der Russe schließlich zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Seine Tochter ist seit einem Jahr in einem Kinderheim untergebracht. Sie schrieb ihrem Vater nun tröstende Worte: „Ich habe dich sehr lieb und weiß, dass du an nichts schuld bist“, so Masha.