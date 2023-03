„Wut-Briefe“ wegen Asyl kommen aus der Politik

Am Mittwoch war es FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner höchstselbst, der feststellte: „Die österreichische Migrationspolitik befindet sich offenbar vollständig in den Händen von illegalen Schleppern und unausgelasteten Hotelkettenbetreibern. Ich fordere daher eine komplette Kompetenzverschiebung vom Bund zu den Ländern, was die Aufnahme, Verteilung und Versorgung von Migranten betrifft.“ Denn die Bundesregierung nehme die Bundesländer in Geiselhaft, rügt er.