32-Jährige stach zu: „Wurde vergewaltigt von ihm!“

Zuerst eine erzwungene Abtreibung, dann will die Frau von zwei verschiedenen Männern vergewaltigt worden sein. Einem wollte sie daraufhin „eine Lektion erteilen“ und versetzte ihm mit einem Gemüsemesser Stiche - töten wollte sie ihn aber nicht, weint sie vor Gericht in Wien. Die Staatsanwaltschaft klagt versuchten Mord an.