Wien: Frau verpasst Mann Nierenstich und flüchtet

Stichwunde am Oberschenkel

Das Opfer erlitt auch eine Stichwunde an einem Oberschenkel. „Der verletzte 48-Jährige gab vor Ort an, dass er von einer Frau mit einem Messer attackiert worden sei und sie danach weglief“, so Verhnjak. Sie soll dem Mann aus noch unbekannten Gründen die Stiche zugefügt haben.