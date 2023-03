Neue Heimat für Medizin-Start-ups in Graz

Norganoid ist eines von fünf Start-ups, das in den neu eröffneten ZWT Accelerator am Campus der Grazer MedUni einzieht. ZWT steht für Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin. Hinter dem komplizierten Namen verbergen sich 1600 neue Quadratmeter mit Büros und vor allem Laboren, die an junge Firmen vermietet werden. Sie arbeiten daran, Erkenntnisse und Forschungen aus der Medizin und Technik umzusetzen und auf den Markt zu bringen - so wie Norganoid es tut.