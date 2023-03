„Ich sehe Haslauer nicht in Regierung mit der FPÖ“

„Krone“: Frau Klambauer, warum glauben Sie, stehen Sie in den Umfragen so schlecht da?

Andrea Klambauer: Mein Ziel war es, Verbesserungen zu bringen. Und natürlich ist jetzt die Frage, ob es gelingt, dass das von allen gesehen wird.



Was würden Sie sagen, wo Sie ungefähr stehen?

Ich glaube, dass wir dort sind, wo wir auch waren.



Ungefähr in Prozentzahlen.

Bei 7 Prozent.