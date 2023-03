Bei der „drauß´n“ wird in die Pedale getreten

Aber auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz. So kann jeder am Stand des E-Bike-Weltverbandes auf der Mountainbike-Strecke Fahrräder testen und am großen Gewinnspiel teilnehmen. Der Hauptpreis, ein E-Bike im Wert von rund 3000 Euro, wird vom E-Bike- Weltverband gesponsert. „Wir freuen uns schon sehr darauf, auf der ’drauß’n’ unseren Weltverband vorstellen zu können,“ so Markus Mitterdorfer, einer der Gründer des Verbandes.