Vater und Kind angefahren - Lenker meldete sich

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in Pöttsching (Bezirk Mattersburg). Der 32-jährige Pkw-Lenker aus Wien gab an, einen lauten Knall gehört zu haben, in Panik geraten und weitergefahren zu sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Der 42-jährige Vater und seine Tochter, die mit dem Rad unterwegs waren, wurden bei dem Unfall verletzt.