Im Libanon gelten zwei Uhrzeiten gleichzeitig

In der Nacht auf Donnerstag sollen die Uhren landesweit einheitlich auf die Sommerzeit eingestellt werden, wie der geschäftsführende Ministerpräsident Nadschib Mikati in einer Fernsehansprache am Montag erklärte. Mikati nahm damit eine umstrittene Entscheidung zurück, die Zeitumstellung bis zum 20. April zu verschieben.