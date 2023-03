Was Putin mit den Belarus-Raketen erreichen könnte

Russland hält trotz der Sanktionsdrohungen des Westens an der geplanten Stationierung von taktischen Atomwaffen in Weißrussland fest. Und auch wenn Experten zumeist eher einen Versuch sehen, den Westen durch psychologische Kriegsführung einzuschüchtern - das Arsenal von Wladimir Putin ist nicht zu unterschätzen. Bei einer Stationierung in Weißrussland rücken Nuklearraketen auch näher an große Städte in Europa heran. Zumindest eine gewisse Verunsicherung macht sich im Westen breit.