Russland macht Fortschritte bei Atomtorpedos

Rennen um Einfluss in Westpazifik-Region

Die Entwicklung erfolgt inmitten zunehmender Spannungen zwischen den USA und China über den Einfluss im westlichen Pazifik. In der vergangenen Woche hatte der chinesische Präsident Xi Jinping Putin in Moskau besucht. Beide Seiten haben dabei engere Beziehungen auch im militärischen Bereich angekündigt. Putin sagte dazu am Sonntag, Russland bilde aber kein Militärbündnis mit China. Im Zuge des Ukraine-Kriegs sind Russland und China enger zusammengerückt.