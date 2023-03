Pendler waren auf das Streik-Chaos vorbereitet

Trotz Warnstreiks in Deutschland ist das „Frühverkehrstreiben“ am Innsbrucker Hauptbahnhof am Montag fast wie gewohnt über die Bühne gegangen. Laut ÖBB funktionierten die Abläufe reibungslos. Am Salzburger Hauptbahnhof ging es Montagfrüh und am -vormittag indes deutlich ruhiger als gewohnt zu. Das befürchtete Chaos durch den Streik in Deutschland blieb also zunächst aus.