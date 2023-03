Verkehrsfiasko durch Streik: Hotspots für Reisende

Der gewerkschaftliche Warnstreik betrifft - wie berichtet - am Montag fast den gesamten Verkehrsbereich in Deutschland, mit groben Auswirkungen rechnet man auch in Österreich. Allen voran in Mitleidenschaft gezogen wird wohl der Bahnverkehr. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen komplett aus. „Auch alle Verbindungen über das Deutsche Eck sind betroffen“, teilten die ÖBB mit. Die Bahn empfiehlt daher, Reisen von, nach und über Deutschland am besten zu verschieben. Hier die wichtigsten Einschränkungen, den Bahnbetrieb betreffen: