2x2 Karten für Sophie Lindinger gewinnen

Rasanter Aufstieg

2019 gründete Lindinger dann zusammen mit Mira Lu Kovacs (5KHD) und Nastasja Ronck (Sharktank) die Band My Ugly Clementine - es folgten, wie schon bei Leyya, Awards und neu gewonnene Fans. Das Debütalbum „Vitamin C“ wurde 2020 vom Dachverband europäischer Indie-Labels Impala zum „Album Of The Year“ gekürt, FM4 hat die Band als „Band des Jahres“ geehrt.