Illegales Bordell in einer Mietwohnung aufgeflogen

Immer wieder Wechsel

Der illegale Bordellbetrieb wurde in Rücksprache mit der zuständigen Behörde geschlossen. Aufgrund der Ermittlungsmaßnahmen wurde zudem bekannt, dass die Frauen meist im wöchentlichen Wechsel durch ganz Österreich reisten und in verschiedenen Städten ihre illegalen Dienstleistungen anboten. Die Werbung für die Sexdienstleistungen und die Kommunikation mit den Kunden wurde von in Rumänien lebenden weiteren Beteiligten durchgeführt. Ein Ermittlungsbericht betreffend der Organisatoren dieser illegalen Wohnungsprostitution und des Verdachts der Zuhälterei wurden an die Staatsanwaltschaft Ried übermittelt.