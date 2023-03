Mammutprojekt: 50.000 Schallplatten ordnen

Nachfrage steigt

Dass Freinberger trotz der Konkurrenz durch Streamingdienste auch heutzutage nicht alleine mit der Liebe zu Schallplatten ist, freut ihn: „Es ist für mich als Sammler hochinteressant, wie die Nachfrage nach Plattenspielern in der Bevölkerung ständig steigt und wie viele Firmen wieder solche erzeugen. Scheinbar haben viele die Liebe zu diesen Vinylscheiben wieder entdeckt und so etwas Nostalgie aufleben lassen zu können. Denn ich möchte nicht wissen, wie viele solcher LPs oder Singles in dem einen oder anderen Wohnzimmer beinahe verstaubt herumliegen“, so Freinberger.