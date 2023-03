Schnee, Frost: Der Winter meldet sich zurück

Mittwoch: Mit einer Warmfront ziehen in ganz Österreich ausgedehnte Wolkenfelder durch und besonders an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten regnet es vor allem während der ersten Tageshälfte ein wenig. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber rasch von Westen her deutlich über 1000 Meter Seehöhe an. Im Süden bleibt es niederschlagsfrei, hier zeigt sich am Nachmittag zeitweise auch die Sonne. Der Wind weht schwach, in der Westhälfte lebt Westwind spürbar auf. Die Frühtemperatur je nach Wind: minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperatur je nach Sonne acht bis 14 Grad.