Pflegescheck ist erstes Projekt unter Schwarz-Blau

Unter dem Grundsatz „daheim vor stationär“ wollen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) die Pflege in den eigenen vier Wänden mit dem Pflegescheck unterstützen. Das kündigen die beiden in einer Aussendung am Samstag an. Mit dem Pflege-Tausender sollen sich Betroffene über das Pflegegeld hinaus zusätzliche Leistungen finanzieren können. Abgrenzen will man sich damit vom burgenländischen Modell, mit dem sich pflegende Angehörige beim Land anstellen lassen können. Laut dem burgenländischen Landesrechnungshof werde dieses von nur 188 Personen genutzt. Vom Pflege-Tausender sollen deutlich mehr Niederösterreicher profitieren, betonten Mikl-Leitner und Landbauer. Eine soziale Staffelung soll ausgearbeitet werden.