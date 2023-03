Mikutina kann sich in der Kür nicht verbessern

Die Vorarlbergerin Olga Mikutina hat die Eiskunstlauf-WM in Saitama in Japan auf Rang 19 beendet. Damit gelang ihr vom Kurzprogramm eine Verbesserung um nur einen Platz. Nach Abzügen und mit insgesamt 172,31 Punkten glückte Mikutina auch die Kür nicht optimal, an ihre Saisonbestleistung kam die 19-Jährige nicht heran. Die Top Ten waren 20,5 Punkte entfernt. Die japanische Titelverteidigerin Kaori Sakamoto verteidigte mit der zweitbesten Kür ihre Führung erfolgreich.