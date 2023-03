Wasserversorgung von Millionen Spaniern in Gefahr

Versunkene Bauten wieder sichtbar

Weil der Wasserstand in Sau-Stausee so exorbitant niedrig ist, kommen auch die dereinst im Wasser versunkenen Ruinen wie Kirchtürme und Brücken wieder zum Vorschein. Navigation-Apps informieren Spaziergänger mitten in der Talsperre, wo sie derzeit trockenen Fußes entlangwandern können, Bilder in spanischen Medien zeigen Menschen, die mitten in Flussbett Drachen steigen.