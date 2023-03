Rekord: Fast 31 Grad und volle Strände in Spanien

Fast 31 Grad nahe Valencia gemessen

März-Rekorde wurden am Samstag auch anderswo gebrochen. In Castellón in der Region Valencia erreichte die Quecksilbersäule sogar die Marke von 30,8 - 0,6 Grad über dem bisherigen Höchstwert. Am Sonntag wurde es etwas „frischer“ - bei Werten allerdings, die trotzdem bis zu 30 Grad erreichten, etwa in Murcia. In den nächsten Tagen werde es vielerorts warm bleiben, so Aemet.