„Schurli“ macht die HTL gründlich sauber

In den Unterricht miteinbezogen

Berührungsängste gab es seitens der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals jedenfalls nicht. Der Roboter verdankt seinen Namen übrigens den Jugendlichen. Und „Schurli“ wurde auch schon in den Unterricht an der HTL miteinbezogen. Ein Schüler hatte während seines Praktikums Aufkleber für den Roboter entworfen. Dabei war er nicht nur für das Design verantwortlich. Er musste die Aufkleber auch in den richtigen Maßen erstellen und war für den Druck und das anschließende Anbringen zuständig.