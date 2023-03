Wolfgang Porsche wohnt schon bei neuer Liebe

Doch auch sie dürfte dabei keine unwesentliche Rolle gespielt haben: Gabriela Prinzessin zu Leiningen (59). Sie ist bereits seit Ende letzten Jahres die neue Herzensdame an Wolfgang Porsches Seite. Wie die „Bunte“ nun erfahren haben will, machen der Topmanager und die kulturinteressierte Unternehmerin jetzt Nägel mit Köpfen: Nach einem Traumurlaub auf den Malediven ist er bereits in ihre Salzburger Villa eingezogen. Künftig wolle das Paar sein neues Liebesglück auch öffentlich zeigen.