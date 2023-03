Der „Kuckuck“ schlägt am Friedhof Nest auf

Der Tod und die Steuer - diese beiden Dinge sind unumstößlich. Die Grabkosten offenbar nicht, denn immer mehr Menschen wollen sich diese nun ersparen. Aufmerksame Friedhofgeher haben einen starken Anstieg an Grabstein-Pickerl mit „Benützungsrecht abgelaufen“ (Bild) oder „Wahren Sie Ihr Benützungsrecht“ festgestellt. Das kann sicher auch mit der aktuellen Teuerungswelle zusammenhängen, die auch vor der letzten Ruhestätte nicht Halt macht. So muss man heuer für ein neues Grab bereits 545 Euro bezahlen. Im Vorjahr waren es noch 505 Euro. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.