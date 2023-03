Das kostet die Wild West Ranch von John Wayne

„Es ist die einzige Ranch ihrer Art die zum Verkauf steht, Es gibt nichts, was so groß ist und so viele Freiflächen bietet“ so die Maklerin Tatiana Novick von Coldwell Banker Homes. Nur was macht man denn mit so einem gigantischen 800- Hektar-Anwesen? Wayne jednefalls nutzte es bis in die 70iger Jahren (er starb 1979) und lud Gäste zum Reiten, Schießen und zu anderen Ranch-Aktivitäten ein. „Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die man auch nur einmal im Leben bekommt“ so Novick. Sie hofft, dass ein gut betuchter Western-Fan zuschlagen wird. Der wird - bei den Ausmaßen - aber nicht nur viel Geld, sondern vor allem auch viel Zeit für die entsprechende Nutzung des Areals mitbringen müssen.