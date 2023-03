Amazon bringt eigene Smart-TVs nach Österreich

Preise und Verfügbarkeit

Amazon will in dieser Situation mehrere Preissegmente abdecken. Die Top-Modellreihe mit 4K-QLED-Display fängt in der kleinsten von vier Bildschirmgrößen (43, 50, 55 und 65 Zoll) bei 605 Euro an und endet bei rund 1008 Euro. Die Fire TV 4-Serie wird in 43, 50 und 55 Zoll ab 504 Euro angeboten, die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll ab 282 Euro verfügbar.