Grazer Stadtchefin steigt auf Mietpreisbremse

Die aktuelle Diskussion um eine Mietpreisbremse wird in der Steiermark wohl nirgends so genau beobachtet wie in der Landeshauptstadt. Rund 61 Prozent der Wohnungen in Graz sind schließlich Mietwohnungen, steiermarkweit liegt diese Quote „nur“ bei 34 Prozent. Und da sich die Bundesregierung nicht auf einen Mietenstopp einigen konnte, wird der Richtwertmietzins mit April wohl oder übel um weitere 8,6 Prozent steigen - 27.000 Haushalte wären davon in der Steiermark betroffen.