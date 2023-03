Mietzuschuss: Länder bestimmen Einkommensgrenze

Weiterer Bonus in Wien

In Wien könnte es mit dem neuen Beschluss bald zwei Wohnkostenzuschüsse geben. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte erst kürzlich einen „Wohnbonus“ präsentiert, dessen Kriterium das Jahreseinkommen ist. „Was in Wien gut ist, muss ja auch auf der Bundesebene gut sein“, kommentierte ÖVP-Klubchef August Wöginger.