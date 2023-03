Nichten missbraucht: Arthur B. nun doch in Haft

Lebensgefährtin bedroht

Doch zuvor musste sich der 67-Jährige noch in einer anderen Causa verantworten. „Ich stech dich ab“, soll er seiner „Ex“ im November und Dezember vorigen Jahres unter anderem gedroht haben. Sie erstattete Anzeige. Nun gab es am Landesgericht St. Pölten zu den 13 Jahren noch sieben Monate obendrauf. Verteidigerin Astrid Wagner meldete volle Berufung an.