Die Ausgliederung der Verkehrssparte dauert noch

Ob sich die Ausgliederung bis zum Sommer ausgeht, ist also sehr fraglich. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will am Zeitplan festhalten. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will das auch, sagt aber: „Sachlich betrachtet ist es sportlich, das vor Juni zu machen.“ Er fordert von den Kollegen in der Stadt nun eine politische Entscheidung. „Wir müssen aufpassen, dass nicht die Energie AG irgendwann sagt, die Ausgliederung gibt es nicht.“