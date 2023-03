Irre! Zwei Ausschlüsse, drei Elfer und sechs Tore

Kapitän sorgte für Sieg

Den zweiten Ausschluss (72.) konnte Mettmach aber nicht mehr kompensieren, drehten Thomas Fellner und Kapitän Christoph Penninger mit seinem zweiten (89.) und dritten Tor (92.) noch das Spiel, in dem es neben den zwei Ausschlüssen auch drei Elfer gegeben hat. „Ein echtes Spiel der Runde, es ist ordentlich zur Sache gegangen“, so Regl, dessen Team nach Jahren in der untersten Leistungsstufe den Aufstieg schaffen will. Als souveräner Tabellenführer hat man sehr gute Karten. Für Mettmach geht’s indes darum sich im Mittelfeld zu stabilisieren, ehe man in den nächsten Jahren um den Titel mitspielen will.