Burgenland: Lkw rammt Sattelzug auf Pannenstreifen

Stundenlanger Großeinsatz der Helfer

Die Florianis rückten mit 30 Kameraden und fünf Fahrzeugen aus. Durch die Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wien. Auch die Exekutive sowie die Asfinag standen im Einsatz. Die Polizei musste zum Schutz der Einsatzkräfte die rechte Fahrspur im Bereich des Unfalles komplett sperren. Um den Sattelzug aus dem Straßengraben zu bergen, forderte die Feuerwehr in den Abendstunden schließlich einen Spezialkran eines zivilen Unternehmens an. Zu Redaktionsschluss waren die Arbeiten weiterhin voll im Gange.