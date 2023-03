Weltklimarat-Bericht ist Watsche für die Politik

Bedrückende Kernbotschaft des UNO-Gremiums mit Sitz in Genf (Schweiz): Kleinbauern und Haushalte an niedrig liegenden Meeresgebieten sowie immer mehr Ökosysteme in den Tropen, an Küsten, in den Polargebieten und in Gebirgen haben die Grenzen ihrer Anpassungsmöglichkeiten unwiderruflich erreicht! Jüngste Öko-Apokalypse: Im australischen Fluss Darling treiben wie ein Teppich Abermillionen tote Fische. Auslöser der Tragödie ist ein Gluthitzerekord.