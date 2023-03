Ski-Weltcup: ORF verzeichnet Top-Zuschauerzahlen

Kitz und Cortina top dabei

Platz 2 im Ranking geht an den zweiten Slalomdurchgang in Kitzbühel am 22. Jänner, der im Schnitt von 1,222 Millionen Sehern verfolgt wurde (62 Prozent Marktanteil). Das meistgesehene Rennen der Damen war der Super-G in Cortina mit durchschnittlich 862.000 Sehern.