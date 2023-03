„Wer in Offensive geht, erleidet hohe Verluste“

Gescheiterter Angriff in Saporischschja

Was bislang auf beiden Seiten an Sondierungsangriffen zu sehen war, endete meist rasch wieder mit einem Rückzug. Wenn die Fahrzeuge nicht im schlammigen Boden versinken, so bleiben sie in Minenfeldern, Hinterhalten oder Sperren stecken. Zuletzt traf es vor allem die Ukrainer, die im Süden in der Gegend um Saporischschja versuchten, vorzurücken - und in russisches Artilleriefeuer fuhren.