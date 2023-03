Emotionale Ehefrau zu Bruce Willis‘ 68. Geburtstag

Die 44-Jährige verriet mit den Tränen kämpfend, dass sie „den Morgen mit Weinen begonnen“ habe - was ihre „geschwollenen Augen und Triefnase“ erklärt. Warum das Ex-Model sich so schonungslos ehrlich zeigt: „Es ist wichtig, alle Seiten zu zeigen. Ich kriege so viele Nachrichten, in dem ich dafür gelobt werde, dass ich so stark bin. Doch ich habe keine Wahl.“