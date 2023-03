Zahnärztin wollte HIV-Positive nicht behandeln

Daraufhin wurde ihr zunächst die Behandlung verweigert. Schließlich wurde der Frau ein Termin am Ende des Tages angeboten, da noch spezielle Hygienemaßnahmen getroffen werden müssten.„Die ganze Situation war demütigend und stigmatisierend. Als Patientin erwarte ich mir einen respektvollen Umgang und eine Behandlung so wie alle anderen auch“, sagte die Betroffene. Sie wandte sich an die Aids Hilfe Wien und an den Klagsverband, weil sie die Diskriminierung nicht akzeptieren wollte.