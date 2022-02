Durchbruch: Erste Frau offenbar von HIV geheilt

Die Frau, bei der im Jahr 2013 HIV diagnostiziert wurde, wurde von Ärzten des Weill Cornell Medicine in New York behandelt. Sie leidet außerdem an Leukämie und erhielt Nabelschnurblut im Rahmen ihrer Krebsbehandlung. Zusätzlich erhielt sie Blut von einem nahen Verwandten, um ihrem Körper eine vorübergehende Immunabwehr zu geben, während die Transplantation dauerte, so die „New York Post“. Vier Jahre danach befände sich das Virus in langfristiger Remission.