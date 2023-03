Bericht: Finnen sind am glücklichsten

Hohes Vertrauen in Selenskyj

Glücklicher sind die Menschen dem Bericht nach in Ländern, in denen Glück und Wohlbefinden möglichst gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt sind. Die Ukraine (Platz 92) und Russland (70) liegen im neuen World Happiness Report etwas weiter oben als vor einem Jahr. „Trotz des Ausmaßes des Leids und der Schäden in der Ukraine sind die Lebensbewertungen im September 2022 höher geblieben als nach der Annexion von 2014“, schrieben die Forscherinnen und Forscher. Das soll etwa an einem stärkeren Zusammengehörigkeitsgefühl und an Vertrauen in die Führung um Präsident Wolodymyr Selenskyj liegen. Das Vertrauen in die Regierungen sei im Vorjahr in beiden Ländern gewachsen.