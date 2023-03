Kraft: „Ich dachte, ich breche mir beide Füße“

Rückstand nun 28 Punkte

Der Salzburger lag am Samstag 6,1 Punkte hinter dem Norweger, der damit seine Führung in der Raw Air vor dem ÖSV-Topmann auf über 28 Zähler ausbaute. Während Kraft zum bereits 13. mal in dieser Saison auf dem Stockerl landete, war es für Tschofenig der dritte Podestplatz seiner Karriere. „Ich habe mit vielem spekuliert, aber dass ich da um das Podest mitspringe, war nie vorprogrammiert“, freute sich der vom zehnten Zwischenrang noch weit nach vorne gesegelte Kärntner.