Kompatscher einstimmig zum Spitzenkandidat gewählt

Die Südtiroler Landtagswahl am 22. Oktober wirft bereits ihre Schatten voraus und die seit Jahrzehnten ebenso dominante wie regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) rüstet sich zunehmend: Bei einer Klausur in Brixen wurde Landeshauptmann Arno Kompatscher am Samstag einstimmig zum Spitzenkandidaten der Partei für die Wahl gekürt.