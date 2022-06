Autonomes Südtirol: Ein Musterbeispiel in Europa

Am 11. Juni vor 30 Jahren wurde vom damaligen Außenminister Alois Mock eine „Streitbeilegungserklärung“ an den italienischen Botschafter in Wien übergeben. Das Datum war wohl nicht zufällig gewählt: Wiederum 30 Jahre zuvor, in der Nacht auf den 12. Juni 1961, hatten Aktivisten in ganz Südtirol 37 Strommasten in die Luft gejagt (siehe weiter unten).