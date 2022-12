Kompatscher will Südtirols LH bleiben und antreten

Kompatscher teilt kräftig aus

Kompatscher schrieb zudem, dass er ernstlich darüber nachgedacht hatte, auf eine Wiederkandidatur zu verzichten: „Die Verfehlungen Einzelner, vor allem aber auch die in diesem Zusammenhang stehenden öffentlichen Verleumdungen hatten in mir tatsächlich den Zweifel genährt, ob ein neuerliches Antreten zur Wahl meinerseits Sinn machen kann“. Es mache wenig Sinn, „als Spitzenkandidat einer Truppe anzutreten, in der, so wie es zuletzt der Fall war, mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet wird“, teilte Kompatscher auch aus. Der 51-Jährige führte an, dass man sich mit der „Arbeitsweise in unserer Fraktion letzthin häufig selbst geschadet“ habe.